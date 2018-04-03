مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

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كشف فيصل العبدالكريم، عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، عن واقعة مثيرة رصدتها وزارة التجارة أثناء التفتيش على محلات قطع غيار السيارات.

وقال “العبدالكريم” في لقاء ببرنامج “تم” المذاع على القناة السعودية الأولى: “رصد أحد العاملين في فرق التفتيش بوزارة التجارة أثناء حملة مداهمات على محلات قطع غيار السيارات، أن مكاسب مقيم تصل لـ700 ألف ريال شهرياً”.

وأكد أن المقيم والمواطن الذي يتستر عليه تدخل في حساباتهم مبالغ ضخمة جداً، مبيناً أن مشكلة سعودة هذا القطاع هي ارتفاع كلفة عمل الشباب السعودي؛ وبالتالي يجب على وزارة العمل حلها قبل اتخاذ قرار السعودة.