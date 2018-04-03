مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشف فيصل العبدالكريم، عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، عن واقعة مثيرة رصدتها وزارة التجارة أثناء التفتيش على محلات قطع غيار السيارات.

وقال “العبدالكريم” في لقاء ببرنامج “تم” المذاع على القناة السعودية الأولى: “رصد أحد العاملين في فرق التفتيش بوزارة التجارة أثناء حملة مداهمات على محلات قطع غيار السيارات، أن مكاسب مقيم تصل لـ700 ألف ريال شهرياً”.

وأكد أن المقيم والمواطن الذي يتستر عليه تدخل في حساباتهم مبالغ ضخمة جداً، مبيناً أن مشكلة سعودة هذا القطاع هي ارتفاع كلفة عمل الشباب السعودي؛ وبالتالي يجب على وزارة العمل حلها قبل اتخاذ قرار السعودة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المصري «عبدالمطلب» (صور)

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المصري «عبدالمطلب» (صور)

باكستاني يكتّف شخصاً ليمنعه من الهرب بعد مشاجرة بينهما (فيديو)

باكستاني يكتّف شخصاً ليمنعه من الهرب بعد مشاجرة بينهما (فيديو)

مقيم يشتري بلاطة «سيراميك» على أنها هاتف «آيفون 6»

مقيم يشتري بلاطة «سيراميك» على أنها هاتف «آيفون 6»

«كورونا» يعود لـ«جدة والهفوف» ويصيب وافداً ومواطنة

«كورونا» يعود لـ«جدة والهفوف» ويصيب وافداً ومواطنة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>