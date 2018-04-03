ميزتان طال انتظارها تصلان «سناب شات» الأسبوع المقبل

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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “سناب شات”، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مكالمات الفيديو الجماعية والتي تتيح للمستخدم الدردشة مع 16 مستخدماً آخر من أصدقائه في نفس الوقت، حيث سيتلقى جميع المدعوين إشعاراً يدعوهم للانضمام إلى هذه الجلسة.

ويمكن بعد الضغط على زر دردشة الفيديو الجماعية دعوة أصدقائك لبدء الدردشة بالفيديو، أو عن طريق الصوت، أو حتى عن طريق الرسائل، يمكنك أيضاً استخدام العدسات للتعبير عن نفسك كما هو الحال مع بقية المنضمين للدردشة.

وفي ذات السياق، قررت “سناب شات” إطلاق ميزة الإشارة @ إلى الأصدقاء، حيث بات بإمكانك عمل إشارة أو تاج لحساب صديقك في أي قصة مثل ما هو موجود في قصص إنستقرام.

ومن المنتظر أن تبدأ المزايا الجديدة بالوصول هذا الأسبوع لمستخدمي تطبيق “سناب شات” على أندرويد وiOS.

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