«هيومن رايتس ووتش»: قتل متظاهري غزة بأوامر مباشرة من مسؤولين إسرائيليين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

«هيومن رايتس ووتش»: قتل متظاهري غزة بأوامر مباشرة من مسؤولين إسرائيليين

«هيومن رايتس ووتش»: قتل متظاهري غزة بأوامر مباشرة من مسؤولين إسرائيليين
0

تواصل – واس:

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، ‘‘إن المسؤولين الإسرائيليين الكبار، الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية عن مقتل 18 متظاهراً في غزة وإصابة المئات في 30 مارس 2018‘‘.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من الأعمال من قبل بعض المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة، هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي.

وأضافت: كان العدد الكبير للوفيات والإصابات نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية، كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إريك غولدستين في تصريح له: “لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها رداً عسكرياً دموياً على المظاهرات الفلسطينية، وكانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطراً وشيكاً على الحياة”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ”المحكمة الجنائية الدولية” بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابة 12 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

إصابة 12 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته في «مسيرة العودة الكبرى»

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته في «مسيرة العودة الكبرى»

خميس مشيط.. مقتل ثلاثيني وإصابة شخصين بآلة حادة

خميس مشيط.. مقتل ثلاثيني وإصابة شخصين بآلة حادة

فشل جديد لمجلس الأمن مع «فلسطين».. هذا ما حدث في جلسة «غزة»

فشل جديد لمجلس الأمن مع «فلسطين».. هذا ما حدث في جلسة «غزة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>