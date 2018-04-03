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جوجل تحجب «إضافات» تعدين العملات الرقمية من متجر «كروم»

جوجل تحجب «إضافات» تعدين العملات الرقمية من متجر «كروم»
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تواصل- وكالات:

أعلنت شركة جوجل اليوم، عن حظر كافة إضافات تعدين العملات الرقمية الخاصة بمتصفح جوجل كروم من متجرGoogle Chrome Web store التابع لها، وهو الأمر الذي من شأنه منع المطورين من استغلال أجهزة المستخدمين في تعدين العملات الرقمية دون علمهم؛ مما يؤدي إلى تقليل أداء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ووفقاً لما نشره موقع fonearena الهندي، ففي الوقت الذي يعتبر فيه تعدين العملات الرقمية من خلال متصفح جوجل كروم ليس ذي فاعلية كبيرة، إلا أنه يمكن للمطورين اللجوء لإضافات كروم، لاستغلال آلاف أجهزة الكمبيوتر حول العالم لتعدين العملات الرقمية من أجل تحقيق أرباح كبيرة.

وكان بمقدور المطورين في السابق نشر إضافات عبر متجر كروم ستور الإلكتروني، مع إمكانية استخدام وصف مضلل، لكي تخدع المستخدمين وتعمل على تعدين العملات الرقمية المختلفة، إلا أنه مع القرار الجديد، فلن تسمح جوجل بداية من اليوم نشر أي إضافة لمتصفح كروم في متجر “كروم ستور” الإلكتروني، يمكنها أن تحمل شفرة برمجية للتعدين عن العملات الرقمية، كذلك فإن جوجل تخطط لإزالة جميع هذه الإضافات التي يمكن أن يجري استخدامها لهذا الغرض بدءاً من أواخر يونيو المقبل.

حيث تهدف هذه السياسة الجديدة إلى ضمان استمرار مستخدمي Chrome في استخدام المتصفح بشكل كامل مع تضمين الإضافات وبدون تعريض أنفسهم للمخاطر المخفية.

 

 

 

 

 

 

 

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