«أمن الطرق» يحذر المسافرين من التقلبات الجوية بمكة

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العَامَّة لأمن الطرق فِي مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، المسافرين وسالكي الطرق السريعة، للحذر من التقلبات الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المِنْطَقَة، موصية إياهم بِتَجَنُّبِ السرعة العَالِية، وإشعال إشارات التَنْبِيه عند السير على الطرقات المتأثرة بالظروف المناخية، أو إيقاف المركبات والانْتِظَار حتى انتهاء الحَالَة الجوية.

وأَضَافَت، فِي حَالِ الاحْتِيَاج للمساعدة الطارئة، فإنه بإلإِمْكَان الاتصال على مركز الطوارئ بالمِنْطَقَة على الرقم 911.

وكانت الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد، قد أَصْدَرَت تَنْبِيهاً متقدماً بِشَأْنِ هطول أَمْطَار رَعْدِيَّة على مرتفعات الطائف، والشفا، والهدا، وميسان، والمرتفعات المجاورة لها، وتَوَقَّعَت أن تستمر الأَمْطَار فِي الهطول حتى الساعة 6 من مساء الْيَوْم.