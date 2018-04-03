«أمن الطرق» يحذر المسافرين من التقلبات الجوية بمكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«أمن الطرق» يحذر المسافرين من التقلبات الجوية بمكة

«أمن الطرق» يحذر المسافرين من التقلبات الجوية بمكة
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العَامَّة لأمن الطرق فِي مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، المسافرين وسالكي الطرق السريعة، للحذر من التقلبات الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المِنْطَقَة، موصية إياهم بِتَجَنُّبِ السرعة العَالِية، وإشعال إشارات التَنْبِيه عند السير على الطرقات المتأثرة بالظروف المناخية، أو إيقاف المركبات والانْتِظَار حتى انتهاء الحَالَة الجوية.

وأَضَافَت، فِي حَالِ الاحْتِيَاج للمساعدة الطارئة، فإنه بإلإِمْكَان الاتصال على مركز الطوارئ بالمِنْطَقَة على الرقم 911.

وكانت الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد، قد أَصْدَرَت تَنْبِيهاً متقدماً بِشَأْنِ هطول أَمْطَار رَعْدِيَّة على مرتفعات الطائف، والشفا، والهدا، وميسان، والمرتفعات المجاورة لها، وتَوَقَّعَت أن تستمر الأَمْطَار فِي الهطول حتى الساعة 6 من مساء الْيَوْم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مدير «تعليم مكة» يثير حالة من «الجدل» بتصريحاته عن «الجرب»

مدير «تعليم مكة» يثير حالة من «الجدل» بتصريحاته عن «الجرب»

«صحة مكة»: 619 إصابة بـ«الجرب» بين طلاب المدارس

«صحة مكة»: 619 إصابة بـ«الجرب» بين طلاب المدارس

264 حالة اشتباه بـ«الجرب» بين طلاب المدارس بمكة

264 حالة اشتباه بـ«الجرب» بين طلاب المدارس بمكة

مكة.. تطوير الإنارة بالطرق المؤدية للحرم بمصابيح «LED»

مكة.. تطوير الإنارة بالطرق المؤدية للحرم بمصابيح «LED»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>