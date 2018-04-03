النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن نتائج الحملة على مكافحة الفساد التي قادتها النيابة العامة بأمر خادم الحرمين الشريفين بدأت في الظهور، وانعكست إيجابياتها على جميع مرافق الدولة.

وأضاف – في حديث لقناة “الإخبارية” – أن النيابة العامة تعمل في الوقت الحالي على حصر القضايا والانتهاء منها، مؤكداً أن الشارع السعودي سيسمع قريباً ما يسره.

ولفت النائب العام إلى أن النيابة ستواصل عملها في معالجة هذا الملف بعد الانتهاء من حصر القضايا بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بملف مكافحة الفساد.

وأوضح المعجب أن المملكة بدأت تجني ثمار مكافحة الفساد في جميع مرافق الدولة، وستقوم النيابة بدورها الفعال في التصدي لقضايا الفساد.