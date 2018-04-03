مدير «صحة القنفذة» الجديد يباشر عمله.. ومصادر تكشف أبرز التحديات أمامه

تواصل – فريق التحرير:

باشر الدكتور عبدالله الغروي، صباح الأحد الماضي مهام عمله مديراً للشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، والْتَقَى بمساعدي الشؤون الصحية ومُدِيرِي المُسْتَشْفَيات بالمحافظة.

وحث “الغروي” العاملين فِي المديرية على بذل المزيد والعمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل خدمة مواطني ومقيمي محافظة القنفذة على أعلى مستوى.

وفي هذا الصدد، كَشَفَت مصادر لـ”تواصل” أبرز التحديات التي تواجه مدير الشؤون الصحية الجديد، ومطالب الأهالي للارتقاء بالخدمات الصحية فِي المحافظة التي وصفوها بـ”السيئة”.

وقَالَت المصادر: “يعد عدم توفر التخصصات الطبية الدقيقة من أهم المعوقات التي أَدَّتْ إِلَى تراجع الخدمات الصحية بالقنفذة بعكس مَا تشهده المدن والمحافظات الأُخْرَى من تقدم وتطور فِي المرافق والمنشآت الصحية المختلفة”.

وأَضَافَت: “كمَا يُعَدُّ النقص الحاد فِي القوى العاملة من أطباء وفنيين بالمحافظة سبباً رَئِيسِيّاً فِي تأخر افْتِتَاح العديد من المُسْتَشْفَيات بكامل طاقته الاسْتِيعابية وأقسامه التي مَا زَالَت فِي بعض المُسْتَشْفَيات مغلقة”.

وأَشَارَت المصادر إِلَى أن “نقص أسرة التَنْوِيم يعتبر هاجساً مقلقاً لكل مريض يحول من المُسْتَشْفَيات التي لا تتوفر بها إمكانات إِلَى مُسْتَشْفَيات القنفذة وجنوبها ليفاجأ المريض بِالرَّدِّ المعتاد والمألوف (لا يوجد سرير) – بِحَسَبِ وصفه – “.

وتعد المعوقات السابقة سبباً – بِحَسَبِ المصادر – فِي وفاة العديد من الحالات وتدهور الوضع الصِحِّيّ للمريض لا سِيَّمَا حينما يتم تحويل المريض مسافة تزيد عن 300 كم للمُسْتَشْفَيات المتقدمة فِي المدن عبر سيارة النقل الإِسْعَافي.

مِنْ جَانِبِهِم، يأمل الأهالي فِي محافظة القنفذة من وَزَارَة الصحة أن تعمل على النهوض بالخدمات الصحية؛ بِهَدَفِ التخفيف من المعاناة المستمرة لهم.