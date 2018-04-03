«حمية غذائية» تُفقدك الكثير من الوزن في 10 أيام فقط

تواصل – وكالات:

قال موقع Doctor Oz، إن رجيم ديتوكس لمدة 10 أَيَّام قادر على إِنْقَاص الوزن وإعادة ضبط الشهية؛ حيث إنه فِي تلك المدة البسيطة يمكنك فقدان حتى 10 “باوند” من الوزن.

وأَوْضَحَ الموقع أنه يمكن التخلص من أمراض كثيرة أو على الأقل الابتعاد عن أمراض الربو السُّكَّرِيّ مستوى 2 وآلام المفاصل والصداع والحساسية وحَبّ الشَّبَابِ والأَكْزِيمَا.

ويمكن تنفذ هذا الرجيم بعدة خطوات تتمثل في:

اعرف مقاييسك قم بوزن نفسك أولاً فِي الصباح دون أَي ملابس، كما يجب عليك معرفة محيط الوسط من خلال شريط القياس مع وضعه أعلى زر البطن. ابدأ رحلتك الآن عليك أولاً أن تقوم بالتخلص من كل محتويات جسمك حتى تتطهر كُلِّيّاً من كل السموم وذلك من خلال الابتعاد عن:

* أَي شيء مصنع أو معلب بخلاف الحبوب الكاملة حقاً والطعام الكامل مثل السلمون والتونة أو الخرشوف.

* أَي طعام أو شراب يَحْتَوِي على السكر المضاف مثل الدبس أو الشربات أو المحليات الصناعية وعصائر الفاكهة.

* أَي طعام يَحْتَوِي على زيوت مهدرجة أو زيت مكررة مثل الذرة والصويا.

* أَي طعام يَحْتَوِي على مواد تحلية صناعية أو معالجة.

* أَي طعام يعتمد على السكر أو الدقيق مثل الكعك والحلويات.

* الحبوب مثل الأرز والشوفان وكل الأطعمة المصنوعة من الدقيق مثل المعجنات والخبز والمكرونة.

* الفول والبقوليات وأَيْضاً منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب.

* أَي مشروب يَحْتَوِي على كافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.