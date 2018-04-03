«حمية غذائية» تُفقدك الكثير من الوزن في 10 أيام فقط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«حمية غذائية» تُفقدك الكثير من الوزن في 10 أيام فقط

«حمية غذائية» تُفقدك الكثير من الوزن في 10 أيام فقط
0

تواصل – وكالات:

قال موقع Doctor Oz، إن رجيم ديتوكس لمدة 10 أَيَّام قادر على إِنْقَاص الوزن وإعادة ضبط الشهية؛ حيث إنه فِي تلك المدة البسيطة يمكنك فقدان حتى 10 “باوند” من الوزن.

وأَوْضَحَ الموقع أنه يمكن التخلص من أمراض كثيرة أو على الأقل الابتعاد عن أمراض الربو السُّكَّرِيّ مستوى 2 وآلام المفاصل والصداع والحساسية وحَبّ الشَّبَابِ والأَكْزِيمَا.

ويمكن تنفذ هذا الرجيم بعدة خطوات تتمثل في:

  1. اعرف مقاييسك قم بوزن نفسك أولاً فِي الصباح دون أَي ملابس، كما يجب عليك معرفة محيط الوسط من خلال شريط القياس مع وضعه أعلى زر البطن.
  2. ابدأ رحلتك الآن عليك أولاً أن تقوم بالتخلص من كل محتويات جسمك حتى تتطهر كُلِّيّاً من كل السموم وذلك من خلال الابتعاد عن:

* أَي شيء مصنع أو معلب بخلاف الحبوب الكاملة حقاً والطعام الكامل مثل السلمون والتونة أو الخرشوف.

* أَي طعام أو شراب يَحْتَوِي على السكر المضاف مثل الدبس أو الشربات أو المحليات الصناعية وعصائر الفاكهة.

* أَي طعام يَحْتَوِي على زيوت مهدرجة أو زيت مكررة مثل الذرة والصويا.

* أَي طعام يَحْتَوِي على مواد تحلية صناعية أو معالجة.

* أَي طعام يعتمد على السكر أو الدقيق مثل الكعك والحلويات.

* الحبوب مثل الأرز والشوفان وكل الأطعمة المصنوعة من الدقيق مثل المعجنات والخبز والمكرونة.

* الفول والبقوليات وأَيْضاً منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب.

* أَي مشروب يَحْتَوِي على كافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

  1. التزم بالطعام لمدة 10 أَيَّام يجب عليك الالتزام بالطعام المتاح والابتعاد عن قائمة الطعام الممنوع؛ من أجل توفير أفضل العناصر الغذائية لجسمك.
  2. أضف ممارسات جديدة وصحية لأسلوب حياتك.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تناولَت ضِعف كمية الطعام فخسرت نصف وزنها.. تعرَّف على السر

تناولَت ضِعف كمية الطعام فخسرت نصف وزنها.. تعرَّف على السر

تعرف على حمية «العصر الحجري».. أحدث صيحة لتخفيف الوزن

تعرف على حمية «العصر الحجري».. أحدث صيحة لتخفيف الوزن

هل تزيد القهوة الوزن أم تخففه؟

هل تزيد القهوة الوزن أم تخففه؟

حِيَل نفسية فعالة تساعدك على إنقاص وزنك.. تعرَّف عليها

حِيَل نفسية فعالة تساعدك على إنقاص وزنك.. تعرَّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>