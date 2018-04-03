تعرّف على الصحفي الذي أجرى مقابلة «ذا أتلانتيك» مع ولي العهد

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أجرى جيفري غولدبيرج الصحفي بمجلة ‘‘ذا أتلانتيك‘‘ الأمريكية حواراً مطولاً مع ولي العهد تناول فيه أبرز المستجدات على الساحة السعودية، والخطة الاقتصادية الإصلاحية التي تنتهجها المملكة وأبرز الملفات التي تقودها المملكة على الساحة الدولية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الأخرى، فمن هو غولدبيرج؟

جيفري غولدبيرج، يعد من أهم الصحفيين تأثيراً في الولايات المتحدة، قبل عمله في ‘‘ذا أتلانتيك‘‘ عمل مراسلاً لصحيفة نيويوركر، ومنذ العام 2007 عمل كبير مراسلي مجلة أتلانتك، ثم تولى رئاسة تحريريها وحاز على جائزة Reporting for Magazine National.

كما ألف كتاب «السجناء: قصة صداقة ورعب»، فضلاً عن كتاباته في السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط، تربطه علاقات قوية بطاقم البيت الأبيض وكافة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الرئيس الأسبق باراك أوباما حيث أجرى معه في السابق عدة مقابلات تهم الداخل في الولايات المتحدة.

كتابه الذي نشر تفاصيل دقيقة في رحلاته مع الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، من خلال إيراد حقائق في ملفات سياسية متعددة منها: السبب وراء فخر أوباما بعدم استهداف الأسد في 2013، وضرورة التحول عن الشرق الأوسط إلى آسيا ومناطق أخرى، ولهذه الأسباب ستكون أوكرانيا دوماً عرضة لسيطرة روسيا.

كذلك فضح حقيقة رفض طلبات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مهاجمة أهداف تابعة للنظام السوري، وكيف يشبه داعش بالجوكر ولماذا بوتين «ليس غبياً تماماً»، كما أجاب عن سؤاله كيف ساهمت فرنسا وبريطانيا في الفوضى في ليبيا، ولماذا لا يشكل داعش خطراً وجودياً، بينما التغير المناخي يفعل، ولماذا تثير محاضرات نتنياهو حنق أوباما؟