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«البيئة»: إصابتان جديدتان بإنفلونزا الطيور في جازان

«البيئة»: إصابتان جديدتان بإنفلونزا الطيور في جازان
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تواصل – واس:

أَوْضَحَت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، أن الـ 24 ساعة الماضية، شهدت تسجيل إصابتين جديدتين فِي المَمْلَكَة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 فِي مِنْطَقَة جازان.

وبَيَّنَت الوَزَارَة فِي إيجازها الْيَوْمي، أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة مُنْذُ بداية انْتِشَار الفَيْرُوس بلغ 12887 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإِيجَابية منها 176حالة، فِي حين جرى التخلص من 18966 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأَشَارَت الوَزَارَة إِلَى تلقيها بلاغاً واحداً و4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مُؤكّدَةً أن حَمْلَاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّةً، بالتعاون مع وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية.

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