قريباً.. «الثروة السمكية» تعلن عن برنامج وطني لدعم مهنة الصيد

تواصل – واس:

كشف مدير عام الإِدَارَة العَامَّة للثروة السمكية فِي وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، الدكتور علي الشيخي عن قرب الإعلان عن برنامج وطني لِدَعْمِ مهنة الصيد وتوطينها للشاب السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقال الشيخي: ‘‘إن البرنامج الذي سيعلن عن تفاصيله قَرِيباً يسعى إِلَى إيجاد العديد من الفرص الوظيفية فِي جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة الساحلية‘‘، مُشِيراً إِلَى أن نسبة السعوديين الذين يمتهنون الصيد لا يتجاوز 10% من إِجْمَالي عدد الصيادين فِي المَمْلَكَة، فِي حين يبلغ عدد غير السعوديين 17000 عامل أجنبي، يعملون فِي 13000 مركب صيد تتوزع فِي البحر الأحمر والخليج العَرَبِيّ، تنتج 70 ألفَ طن من الأسماك سنوياً.

وبِحَسَبِ الشيخي، فإن البرنامج الذي سيعلن عن تفاصيله قَرِيباً يتضمن إيجاد أنظمة تحقق هذا الهدف، إِضَافَةً إِلَى تصميم برامج للتدريب والتأهيل واستقطاب خبرات، تسبقها حَمْلَات توعية وإِرْشَاد تركز على الجوانب البيئية والاقْتِصَادِيَّة.