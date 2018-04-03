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في ظل التقلبات الاقتصادية.. هل «الذهب» ملاذ آمن لحفظ مدخراتنا؟

في ظل التقلبات الاقتصادية.. هل «الذهب» ملاذ آمن لحفظ مدخراتنا؟
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد الأسواق العالمية والمحلية تقلبات أحياناً في ظل اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة من جانب الحكومات؛ إذ انتشرت شائعات مؤخراً تتعلق بإمكانية تحرير سعر صرف الريال وهو ما نفته الجهات المسؤولة عدة مرات؛ ودفع ذلك كثيرين للتفكير في حفظ مدخراتهم بالذهب.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار المالي والاستثماري عضو جمعية الاقتصاد السعودي، عاصم الرحيلي، في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، أن الذهب ليس ملاذاً آمناً، مبيناً ذلك في شرح مُفصل.

وأوضح “الرحيلي” أن “الذهب عبارة عن سلعة ليست سهم أو سند يوزع عوائد، أي أن ربحك عبارة عن نمو في سعرها وخسارتك انخفاض في سعرها، والتنبؤ بحركتها من أصعب الأمور في نظري لعدم وجود معطيات كثيرة تستطيع بناء تنبؤك عليها”.

وأضاف: “لنأخذ نظرة سريعة على حركة الذهب وهل هو فعلا ملاذ آمن أم هي مجرد قناعات عامة شائعة وليست صحيحة، هل تعلم أنك لو استثمرت 100 ريال في الذهب أو مؤشر السوق الأمريكي من عام 1979 إلى عام 2017 ستجد أن النتيجة أن 100 ريال في الذهب صارت 400 ريال ( زيادة 3 أضعاف) لكن الـ100 ريال في السوق الأمريكي أصبحت 2300 ريال (زيادة 22 ضعف)”.

وتسائل “الرحيلي” عقب استشهاد بالمثال السابق، بقوله: “هل مازلت تعتقد أن الذهب ملاذ آمن؟”، مردفاً بالإجابة بمثال رقمي آخر: “لو استثمرت 100 ريال في عام 1979 إلى عام 2004 في الذهب ومؤشر السوق الأمريكي، الذهب بيصير قيمته 132 ريالاً فقط في 24 سنة بدون توزيعات واستثمارك في المؤشر الأمريكي أصبح 1000 ريال أي عائد 900% (أضعاف) مقارنة بـ32% فقط في الذهب لنفس الفترة”.

وأكمل المستشار المالي، بقوله: “لو استثمرتها مرابحة كان أفضل لك، يعني خسرت تكلفة الفرصة البديلة، هل مازلت تعتقد أن الذهب ملاذ آمن؟، أغلب المستثمرين يعتقدون أن الذهب آمن؛ لأنهم شهدوا ارتفاعاته من عام 2004 إلى عام 2011 أي فترة 7 سنوات فقط ويتجاهل المدة الطويلة السابقة”.

وتابع “الرحيلي”: “الذهب تذبذبه عالي، من عام 2001 إلى الآن انخفض 32% أي لو استثمرت 100 ألف ريال الآن تجد قيمتها 68 ألف ريال، أقول بكل ثقة أن الذهب ليس ملاذاً آمناً، ومخطئ من يعتقد ذلك”.

صورة توضح أداء السوق الأمريكي (الذهب) من عام 1979 وحتى الآن:

صورة توضح أداء الذهب من عام 1979 إلى 2004 السعر لم يتغير

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