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735 يعتنقون الإسلام بتعاوني شمال الرياض خلال نصف عام

735 يعتنقون الإسلام بتعاوني شمال الرياض خلال نصف عام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن (735) رجلاً وامرأة من 15 دولة إسلامهم خلال النصف الأول من العام الحالي 1439هـ في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض.

وأوضح فضيلة مدير المكتب الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن حسين الفيفي أن هذا الإنجاز تحقق ــ بفضل الله أولاً ــ ثم إنه ثمرة البرامج النوعية التي ينفذها المكتب للجاليات؛ حيث أقيم (23) ملتقى من ملتقيات “بشائر الخير” الأسبوعية للجاليات، حضرها (2273) شخصاً، أسلم منهم (147). وبلغ عدد الجولات الدعوية (110) جولات، استفاد منها (1747) شخصاً، وأسلم خلالها (131). وبلغ إجمالي عدد المحاضرات الداخلية والخارجية للجاليات (555) محاضرة، استفاد منها أكثر من (73247) رجلاً وامرأةً. وتم تسيير (5) رحلات عمرة، لـ (248) شخصاً. وتوزيع (54956) مادة دعوية ما بين تراجم لمعاني القرآن ، وكتب ، وأشرطة ، ومطويات.

وأضاف أن مكتب الدعوة في شمال الرياض أقام خلال الأشهر الماضية الدورتين السابعة والثامنة من برنامج “تبصرة” لتعليم الجاليات ، بمشاركة (262) طالباً من جنسيات مختلفة، وتخريج (30) طالباً من الدفعة السادسة من البرنامج. كما بلغ عدد المستفيدات من الدورات التعليمية (996) امرأة من عدة جنسيات. ونظم المكتب مسابقة القرآن الكريم الرابعة لغير الناطقين بالعربية بمشاركة قرابة (600) متسابق ومتسابقة.

وعن الأنشطة في الجوامع والمساجد ومنها “مساجد الأسواق” أفاد الشيخ د. الفيفي أنه تم تنسيق (649) كلمة، وإقامة (590) درسا، و(9) دورات علمية، و(23) محاضرة، وتوزيع (٢٣٨٨٠) كتاباً مترجماً، بالإضافة إلى (734) عملية تغذية للشاشات بمحتويات دعوية في (105) مساجد.

وتحدث د. الفيفي عن إنجازات البرامج النسائية الدعوية والاجتماعية خلال نصف عام، ومنها: (117) زيارة للمشاغل النسائية في أحياء شمال الرياض، استفادت منها (282) عاملة، وأسلمت منهن (10) نساء. كما أقيم (34) برنامجاً دعوياً ترفيهياً خارج المكتب للعاملات، استفادت منه (395) امرأة، وأسلمت منهن (29).
وبالتعاون مع مركز نورين النسائي أقيم ملتقى “صديقة المكتب” بمشاركة كفيلات المسلمات الجدد والعضوات الفاعلات.

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