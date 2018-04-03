كيف تفاعلت وزارة النقل مع اقتراح مواطن على «تويتر»؟

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تجاوبت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، مع طلب أحد المواطنين بخصوص إزالة لوحة ضاحية لبن (شرقًا)، المنصوبة أعلى مخرج 34 بالرياض رغم إغلاقه منذ فترة.

وقبل يوم، وجَّه المغرد ثامر المخيمر تغريدة إلى وزارة النقل والمرور السعودي، قائلًا فيها: “تحية طيبة.. مضى على إغلاق مخرج 34 أكثر من سنة، ولا تزال لوحة ضاحية لبن (شرقًا) موجودة!!.. أليس من الأفضل تعديلها أو تغطيتها على الأقل؟!”.

بدوره، رد الحساب الرسمي لوزارة النقل على تويتر: “أهلًا ثامر.. تجاوبًا مع اقتراحك، تم تنفيذه من قبل فريق عمل الوزارة بمنطقة الرياض. وشكرًا على حرصك واهتمامك. وفي حال وجود أي ملاحظات مستقبلًا نتشرف بتواصلكم معنا عبر الخاص أو بالاتصال على الرقم 938”.