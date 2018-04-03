كل ما تريد معرفته عن «جرثومة المعدة».. أعراضها وكيفية العلاج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

كل ما تريد معرفته عن «جرثومة المعدة».. أعراضها وكيفية العلاج

كل ما تريد معرفته عن «جرثومة المعدة».. أعراضها وكيفية العلاج
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور علاء الرحيلي، استشاري أمراض الباطنية، أن الكثير من الأشخاص مصابين بجرثومة المعدة، مبيناً أنها في أغلب الأحيان لا تسبب أي مشكلة ولا تظهر لها أي أعراض.

وقال “الرحيلي” في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”: “عند البعض قد تؤدي إلى قرحة في المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، سرطان المعدة، وتسبب أعراض مثل ألم، حرقان في فم المعدة، غثيان، قيء”.

وأضاف: “لا يعرف لماذا تسبب جرثومة المعدة مشكلة عند البعض بينما عند البعض لا تسبب أي مشكلة، ويوجد لها فحص عن طريق الدم، النفس، خزعة (عينة)، البراز”.

وتابع “الرحيلي”: “تعالج جرثومة المعدة عند الأغلب بثلاثة أدوية أو أكثر لمدة أسبوعين، والمتابعة بعد العلاج للتأكد أنها ذهبت”، مشيراً إلى أن جميع “القرح ليست بسبب جرثومة المعدة فقد تكون هناك أسباب أخرى مثل بعض الأدوية والمسكنات”.

ولفت إلى أن علاج جرثومة المعدة يساعد في التالي: “شفاء القرح، المحافظة على عدم عودة القرح، تقليل خطر أنها تصبح أسوء أو تؤدي إلى السرطان”.

واختتم “الرحيلي”، بقوله: “إن فحص جرثومة المعدة لا ينصح به عادة لمن لا يعاني من أعراض وليس عنده تاريخ مرضي للقرح، ومع ذلك قد ينصح به الطبيب أشخاصاً معينين وفق اعتبارات أخرى مثل التاريخ المرضي العائلي أو تخوف من سرطان المعدة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

معلومة طبية خطيرة عن ترك «الدجاج المطهي» في درجة حرارة المنزل العادية (فيديو)

معلومة طبية خطيرة عن ترك «الدجاج المطهي» في درجة حرارة المنزل العادية (فيديو)

رئيس مدينة الأمير سلطان: خفضنا أسعار العلاج.. ومستشفيات جديدة بالمدينة وجدة

رئيس مدينة الأمير سلطان: خفضنا أسعار العلاج.. ومستشفيات جديدة بالمدينة وجدة

نصائح تُجنبك الإصابة بأنفلونزا الطيور

نصائح تُجنبك الإصابة بأنفلونزا الطيور

كل ما تحتاجه عن معرفة أسباب «نزيف الأنف».. وكيفية العلاج

كل ما تحتاجه عن معرفة أسباب «نزيف الأنف».. وكيفية العلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>