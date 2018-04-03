كل ما تريد معرفته عن «جرثومة المعدة».. أعراضها وكيفية العلاج

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أوضح الدكتور علاء الرحيلي، استشاري أمراض الباطنية، أن الكثير من الأشخاص مصابين بجرثومة المعدة، مبيناً أنها في أغلب الأحيان لا تسبب أي مشكلة ولا تظهر لها أي أعراض.

وقال “الرحيلي” في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”: “عند البعض قد تؤدي إلى قرحة في المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، سرطان المعدة، وتسبب أعراض مثل ألم، حرقان في فم المعدة، غثيان، قيء”.

وأضاف: “لا يعرف لماذا تسبب جرثومة المعدة مشكلة عند البعض بينما عند البعض لا تسبب أي مشكلة، ويوجد لها فحص عن طريق الدم، النفس، خزعة (عينة)، البراز”.

وتابع “الرحيلي”: “تعالج جرثومة المعدة عند الأغلب بثلاثة أدوية أو أكثر لمدة أسبوعين، والمتابعة بعد العلاج للتأكد أنها ذهبت”، مشيراً إلى أن جميع “القرح ليست بسبب جرثومة المعدة فقد تكون هناك أسباب أخرى مثل بعض الأدوية والمسكنات”.

ولفت إلى أن علاج جرثومة المعدة يساعد في التالي: “شفاء القرح، المحافظة على عدم عودة القرح، تقليل خطر أنها تصبح أسوء أو تؤدي إلى السرطان”.

واختتم “الرحيلي”، بقوله: “إن فحص جرثومة المعدة لا ينصح به عادة لمن لا يعاني من أعراض وليس عنده تاريخ مرضي للقرح، ومع ذلك قد ينصح به الطبيب أشخاصاً معينين وفق اعتبارات أخرى مثل التاريخ المرضي العائلي أو تخوف من سرطان المعدة”.