دسَّ لها المخدرات دون علمها.. ضبط المتهم الرئيسي في قضية «الحاجة سعدية»

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تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في قضية تهريب الحبوب المخدرة إلى المملكة مع “المعتمرة المسنة” المعروفة بـ “الحاجة سعدية”، بعدما استغل بساطتها وعدم إلمامها بالقراءة والكتابة وأوهمها بالحصول على عمرة مجانية من رجل أعمال سعودي.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم اعترف بالواقعة بعد مواجهته بتسجيل صوتي له مع ابنة المتهمة، وهو يؤكد لها أنه أعطى لأمها شنطة بها ملابس حمل لزوجة الرجل السعودي، لتسليمها له بالسعودية، كما تمت مواجهته بتحريات المباحث والتي أكدت الواقعة.

وأضافت أن المتهم أكد أنه اتفق مع أحد الأشخاص بالسعودية على نقل مواد مخدرة عن طريق استغلال بعض النساء من كبار السن ونقلها دون علمهن مقابل منحهن عمرة مجانية كتبرع من أحد رجال الأعمال السعوديين، مستغلين كبر سنهن وعدم خضوعهن للتفتيش الدقيق، ولكن القبض على الحاجة سعدية كشف الخطة بالكامل.

يُذكر أن المعتمرة المسنة وتُدعى “سعدية” 75 سنة ألقي القبض عليها الشهر الماضي فور وصولها إلى المملكة بعدما عُثر بحوزتها على حقيقة حبوب مخدر “الترامادول”، وقالت في اعترافاتها إن شخصًا تبرع لها بنفقات العمرة في مقابل إيصال “شنطة” إلى شخص ما في السعودية دون فتحها.