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مشهد مرعب.. مشعوذ «يذبح» شخصًا داخل مدرسة في مصر

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تواصل- وكالات:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ”ساحر” يذبح أحد الأشخاص في مدرسة ابتدائية، وذلك ضمن احتفالية بعيد اليتيم داخل المدرسة في إحدى محافظات مصر.

وشملت فقرة “الساحر” عرض مشهد تمثيلي لذبح شخص كامل أمام الطلاب وسط تعجب الحاضرين خاصة أولياء الأمور وأطفالهم، في المرحلة الابتدائية.

وأمسك الساحر بسكين ووضعها على رقبة شخص كان جالسا وظهر الساحر بأنه قطع رقبة الرجل ووضع بداخلها السكين وسال الدم منها وسط خوف ورعب بين الطلاب.

ومن جانبه، أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، أن الوزارة تابعت الفيديو، مشيراً إلى أنه تقرر إلغاء تكليف مدير المدرسة ووكيلة المدرسة، كما تقرر استبعاد كل مَن شارك في تنظيم هذا الاحتفال، لما أثاروه من رعب في نفوس الطلاب.

 

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