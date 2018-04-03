«الشورى»..انتقادات حادة لوزارة الإسكان لفشلها في حل المشكلة

تواصل – الرياض:

وجَّه عدد من أعضاء مجلس الشورى، انتقادات حادة لوزارة الإسكان، واتهموها بأنها لم تحل مشكلات القطاع، رغم حصولها على جميع الصلاحيات، وقالوا إن المطلوب من وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة، وهذا لم يتحقق.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، في جلسته التي عقدها اليوم.

وقال دكتور منصور الكريديس: إن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.

أما عضو المجلس، محمد العلي، فقال “العبرة بنجاح استراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة”.

فيما لاحظ محمد النقادي أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

أما دكتور أيوب الجربوع، فقال إن وزارة الإسكان أعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة، إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن.

ولاحظ الأمير خالد آل سعود أن تقرير الوزارة لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن؛ ولا الصعوبات التي تواجه برنامج “سكني”، بينما طالبت الدكتورة جواهر العنزي برقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره.

ووافق المجلس في جلسته على تعديل بعض مواد نظامي الشركات والسجل التجاري، ومن شأن هذه التعديلات تسهيل عملية تأسيس الشركات، ومنح وزارة التجارة والاستثمار الحق في وضع طريقة إجراءات التأسيس بما يضمن حقوق الشركاء بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية المتعلقة بكل مادة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في المملكة ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الإحفوري النظيف وإدارة الكربون.