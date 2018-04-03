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كيف تغلق حسابك بـ«واتسآب» في حال فقدان أو سرقة جوالك؟

كيف تغلق حسابك بـ«واتسآب» في حال فقدان أو سرقة جوالك؟
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تواصل – فريق التحرير:

يتعرض أي شخص لحالة من القلق والانزعاج الكبيرة في حالة فقدانه أو سرقة هاتفه الشخصي؛ خشية تعرّض رسائله أو بياناته الشخصية إلى السرقة أو الفضح، أو استغلالها من قِبَل أشخاص آخرين.

لا يعلم الكثير من المستخدمين طريقة إغلاق حسابه على “واتساب”؛ خاصة وأنه يعتمد بصورة كبيرة على رقم هاتف المستخدم.

ولإغلاق حسابه الشخصي ينبغي عليه أن يتبع الخطوات التالية:

1- اتصل بشركة الاتصالات التابع لها خط هاتفك؛ لإغلاق رقمك الشخصي.

2- تحتاج لأن تتواصل مع إدارة “واتساب” عبر البريد الإلكتروني support@whatsapp.com، وتبلغهم بضرورة إغلاق حسابك، وتشرح لهم بصورة مفصلة أنه تم فقدان هاتفك أو سرقته، وتدرج في الرسالة رقم هاتفك الذي يعمل عليه حسابك الشخصي.

3- بتلك الطريقة ستتخذ إدارة “واتساب” قراراً بتعطيل حسابك الشخصي.

4- في حالة أعدت رقم هاتفك، وسعيت لأن تستعيد حسابك عبر “واتساب”؛ ينبغي أن يكون هذا في حد أقصى 30 يوماً، وإلا ستفقد حسابك إلى الأبد.

5- ستتبع مجموعة من الخطوات من قِبَل “واتساب”، حتى تتمكن من استرجاع حسابك بصورة كاملة؛ لكنك لن تتمكن من استرداد كل الرسائل المرسلة من قِبَل أصدقائك.

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