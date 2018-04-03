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شرطة نجران تكشف حقيقة الأثيوبية «مختطفة الأطفال»

شرطة نجران تكشف حقيقة الأثيوبية «مختطفة الأطفال»
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تواصل – علي آل هاشم:

كشفت شرطة منطقة نجران حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أثيوبية تقوم بخطف الأطفال، وأكدت أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ووصفت الخبر بأنه “شائعة الغرض منها الإثارة”.

وقال الرائد عبدالله بن محمد العشوي، المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة نجران، “بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعية، عن أثيوبية تقوم بخطف الأطفال، أقول إن هذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وهي شائعة الغرض منها الإثارة”، مؤكداً أن الجهات الأمنية على أتم استعاد لمراجعة كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا البلد”.

وكان مغردون تداولوا أنباء عن أثيوبية تحاول خطف الأطفال ومعها شخص متعاون معها، وتم رصدهم بالحايرة، وتنقلهم بشكل مستمر، وهو ما نفته شرطة المنطقة جملةً وتفصيلاً في بيان المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة نجران.

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