رعد وأمطار ورياح.. توقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم

تواصل- الرياض:

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة الوسطى وشرقها بالمملكة، تشهد هدوءًا نسبيًّا لحالة عدم الاستقرار فيها، مؤكدًا أن هذا الاستقرار يستمر حتى فجر غدٍ الأربعاء، ثم يعاود عدم الاستقرار نشاطه.

وأوضح كراني أنه يظهر نشاط على القطاع الغربي للمملكة؛ بسبب تخلخل في الضغط شرق البحر المتوسط يتحرك شرقًا؛ ما يؤدي إلى اضطراب جوي على الأجواء، وتكوُّن وتحرُّك ركام رعدي ممطر بوتيرة متسارعة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هدوء نسبي لحالة عدم الاستقرار المتمركزة على الوسطى وشرقها لفجر غد الأربعاء، بعد ذلك تعاود نشاطها، يظهر نشاط على القطاع الغربي بسبب تخلخل في الضغط شرق المتوسط يتحرك شرقًا، وذلك يؤدي إلى اضطراب جوي على الأجواء، وتكوُّن وتحرُّك ركام رعدي ممطر بصورة متسارعة”.

من جانبه، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعيشها كل مناطق السعودية، متوقعًا تشكُّل حزام سحابي ممتد من جنوب غرب السعودية مرورًا على الغربية والوسطى والشرقية والشمالية.

وأضاف الزعاق: “يعني ما سبق أن هناك بعض الأمطار المتفاوتة في قوتها، ويمكن أن تنفذ من هذا الحزام السحابي مسبوقة برياح على جازان وعسير والباحة والطائف وشمال عفيف والمدينة والقصيم وحائل والرياض والحدود الشمالية والجوف وتبوك”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس- أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيًّا على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم وحائل والرياض والجوف وتبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، حتى مرتفعات المدينة المنورة.