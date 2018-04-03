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بالفيديو والصور.. عسير ترتدي «الحُلة البيضاء»

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تواصل – واس:

ارتدت منطقة عسير حلة بيضاء بعد أن شهدت المنطقة، أمس، هطول كميات كبيرة من الأمطار والبَرَد مع انخفاض في درجات الحرارة.

وعلى مدى ست ساعات شهدت محافظات ومراكز المنطقة هطول كميات متفاوتة من الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، اكتست فيه جبال وطرق قرى بللحمر الواقعة بوادي آل حسين وآل عمر ومركز بللسمر حلة بيضاء.

كما شهدت مدينة أبها وضواحيها أمطاراً متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة شملت محافظات خميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، والنماص، وتنومة ، وبيشة، ومراكز السودة، خيبر الجنوب، والجوة، والعرقين، والشعف، وقرى عضاضة، وآل يزيد، وآل سرحان، وفرشاط.

من جهتها أكدت إمارة منطقة عسير أهمية أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني مع موسم هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

 

 

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