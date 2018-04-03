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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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هيئة النقل تطرح مسودة لائحة وسطاء شحن البضائع بحراً

هيئة النقل تطرح مسودة لائحة وسطاء شحن البضائع بحراً
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، طرح مسودة لائحة وسطاء شحن البضائع بحرًا، للعموم من المهتمين بالنقل البحري؛ للاطلاع عليها وإبداء الرأي والمقترحات فيها.

وتتمثل أبرز قرارات المسودة الجديدة في إلزام الشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة النشاط -قبل العمل بالقرار الجديد- بتقديم الضمان المالي، وتوفير المتطلبات الأخرى، بما يحقق كافة المتطلبات الواردة في هذه اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وإلا اعتبر ترخيصهما مُلغًى.

وقال الهيئة عبر “تويتر” إنها تطرح مسودة لائحة وسطاء شحن البضائع بحرًا، متيحة للعموم من المهتمين بالنقل البحري الاطلاع والتفضل بإبداء الرأي والمقترحات على الإيميل(maritime@pta.gov.sa).

للاطلاع على مسودة اللائحة من هنا.

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