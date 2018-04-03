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ظنوا أنه سعودي.. ضرب وسحل جماعي لطالب يمني بالهند (فيديو)

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تواصل- وكالات:

تعرَّض طالب يمني إلى هجوم جماعي شنه عليه 7 أفراد من أمن وحرس جامعة بالهند، ظهروا في فيديو مدته 50 ثانية، صوره شاهد عيان وأفرجت عنه الشرطة.

“أحمد” طالب هندسة في جامعة “شاردا” الخاصة في مدينة GREATER NOIDA بالشمال الهندي، وظنته بعض الوسائل الإعلامية سعودياً.

الفيديو الذي بثه زملاء لأحمد في “فيسبوك” احتجاجاً على ما تعرَّض له، أظهر المتكاتفين عليه يُسحلونه ويعتدون عليه بالضرب، ثم يحمله 4 منهم ويلقون به خارج حرم الجامعة، بتهمة لم يرتكب جرمها على الإطلاق، وهو ما تأكدت منه الشرطة التي علمت بما حدث للمضروب والمسحول بعد اطلاعها على الفيديو واتصال محققيها بالطالب الذي قدم شكوى.

الطالب ذكر في شكواه، أنه كان يحمل سجاير “تدخينها ممنوع في حرم الجامعة، إلا أنه لم يكن يدخنها” بحسب ما أكده المراقب العام للشرطة AJAY PAL SHARMA في المدينة الواقعة فيها SHARDA UNIVERSITY حيث يدرس أحمد بسنته الثالثة.

تلك الشكوى تم توثيق معلوماتها الأولية، من FIR كما يختصرون اسمها في الهند، ضد مسؤولين بإدارة الجامعة، بينهم رئيس جهازها الأمني ونائبه، و7 أفراد من أمنها، بينهم 5 حراس، ظهروا في الفيديو متكاتفين على الاستفراد بالطالب اليمني واستهدافه باعتداء مشهود، إلا أن الشرطة لم تفرج عن أسمائهم ولا صورهم بعد، علماً أن الصحيفة الوحيدة التي ظنته كينياً ذكرتها، ولكن من دون مصدر، بحسب “العربية”.

سفارة المملكة في العاصمة الهندية نيودلهي، قالت إنها على علم بما ظنته بعض الصحف الهندية من أن الطالب سعودي، وأكدت أنه ليس من المبتعثين السعوديين، بل هو يمني بالتأكيد.

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