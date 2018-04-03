كيف تفيد محاربة التستر الاقتصاد والمواطن؟

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أن الاقتصاد السعودي الأكثر تضررا من التستر التجاري.

ووفقا لـ”الوطن” فقد أرجعت الهيئة ذلك إلى 4 أسباب، منها تحويل الأموال إلى الخارج دون رقابة، وضياع فرص عمل لعدم توفر بيئة مناسبة للتطوير.

وأضافت الهيئة: أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد الحلول المناسبة، وبتضافر الجهود من الجهات الحكومية المختلفة وبمشاركة قطاع المنشآت الصغيرة في عدم السماح بممارسات التستر التجاري ستفتح فرصاً أكبر أمام الجميع.

وأوضحت أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها هي برامج لتطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة، ورواد الأعمال والابتكار من جهة أخرى، والتي تواجه بدءا من مزاولة النشاط كالإجراءات الحكومية.

وأشارت إلى أنها بدأت العمل على وضع آليات لمعالجتها من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة، خصوصا أن الهيئة ترتكز في عملها على التميّز المؤسسي، وتيسير مزاولة الأعمال عن طريق تهيئة البيئة المناسبة، دفع النمو، فتح آفاق التمويل، تطوير القدرات، تشجيع ريادة الأعمال.