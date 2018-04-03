كيف تفيد محاربة التستر الاقتصاد والمواطن؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

كيف تفيد محاربة التستر الاقتصاد والمواطن؟

كيف تفيد محاربة التستر الاقتصاد والمواطن؟
0

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أن الاقتصاد السعودي الأكثر تضررا من التستر التجاري.

ووفقا لـ”الوطن” فقد أرجعت الهيئة ذلك إلى 4 أسباب، منها تحويل الأموال إلى الخارج دون رقابة، وضياع فرص عمل لعدم توفر بيئة مناسبة للتطوير.

وأضافت الهيئة: أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد الحلول المناسبة، وبتضافر الجهود من الجهات الحكومية المختلفة وبمشاركة قطاع المنشآت الصغيرة في عدم السماح بممارسات التستر التجاري ستفتح فرصاً أكبر أمام الجميع.

وأوضحت أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها هي برامج لتطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة، ورواد الأعمال والابتكار من جهة أخرى، والتي تواجه بدءا من مزاولة النشاط كالإجراءات الحكومية.

وأشارت إلى أنها بدأت العمل على وضع آليات لمعالجتها من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة، خصوصا أن الهيئة ترتكز في عملها على التميّز المؤسسي، وتيسير مزاولة الأعمال عن طريق تهيئة البيئة المناسبة، دفع النمو، فتح آفاق التمويل، تطوير القدرات، تشجيع ريادة الأعمال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل»: 42 ألف منشأة دخلت برنامج «حماية الأجور»

«العمل»: 42 ألف منشأة دخلت برنامج «حماية الأجور»

«العمل» تنفي مهلة المؤسسات لتغيير المهن

«العمل» تنفي مهلة المؤسسات لتغيير المهن

«العمل» توقِف خدمات ورخص 2704 منشآت لم تستجب لـ«تصحيح الأنشطة»

«العمل» توقِف خدمات ورخص 2704 منشآت لم تستجب لـ«تصحيح الأنشطة»

42 مليار ريال زيادة باحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

42 مليار ريال زيادة باحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>