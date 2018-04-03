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استشهاد فلسطيني.. اصطدم بمحطة حافلات فأطلق جنود الاحتلال النار عليه

استشهاد فلسطيني.. اصطدم بمحطة حافلات فأطلق جنود الاحتلال النار عليه
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تواصل – وكالات:

قالت وسائل الإعلام عبرية، إن شاباً فلسطينياً استشُهد صباح اليوم عقب إطلاق النار عليه من قبل جنود بالقرب من مستوطنة “أرائيل” غرب مدينة نابلس.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن شاباً يبلغ من العمر 30 عاماً كان يستقل سيارة بلوحة تسجيل “صفراء” (إسرائيلية) اصطدمت بمحطة ركاب بالقرب من مستوطنة أرائيل، وأطلق الجنود النار عليه ما أدى إلى إصابته.

وفي وقت لاحق قال جيش الاحتلال بتصريح له إن الشاب أعلن عن استشهاده متأثراً بإصابته. وزعم جيش الاحتلال أن الشاب سار بسيارته مسرعاً واصطدم بمحطة انتظار الحافلات قرب المستوطنة، دون وقوع إصابات بصفوف المستوطنين.

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