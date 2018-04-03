شاهد.. «النسر الجارح» مقاتلات جديدة تشارك في قصف الحوثيين

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شاركت المقاتلات السعودية الجديدة (F.15-SA) التي انضمت مؤخرا للقوات الجوية الملكیة، في تنفیذ غارات جوية إلى جانب مقاتلات التحالف العربي لإعادة الشرعیة في الیمن، على مواقع عناصر میلیشیات الحوثي الانقلابیة.

ونجحت المقاتلات في استھداف أھداف دقیقة على مواقع المیلیشیات في عدد من المحافظات التي يسیطرون علیھا، كما نجحت المقاتلات في تدمیر منصات صواريخ ومخازن أسلحة ومركبات عسكرية.

وتُعد طائرة (F.15-SA) والتي تُسمى بـ “النسر الجارح” من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجھزة متقدمة جدا في الحرب الإلكترونیة، وتعمل معظمھما بالتكنولوجیا الرقمیة، ويمكن تحمیل الطائرة بالأسلحة التقلیدية أو الذكیة الحديثة.

كما تحتوي على محرك (129-GE-110-F) المصنع من قِبل شركة جنرال إلكتريك، والذي يتمیز بأنه يمنح قوة دفع كبیرة تبلغ نحو 29400 رطل بدون حارق، بینما يمنح قوة دفع تبلغ 32500 رطل باستخدام الحارق، وھذا يجعل السرعة القصوى للطائرة 5.2 ماخ، والمدى 3900 كلم بخزانات وقود إضافیة، كما تحتوي المقاتلة على رادار(AN/ APG-63) من نوع أيسا AESA ،ويصعب التشويش علیه، ويتمكن من المسح الإلكتروني ومھاجمة الأھداف من مدى بعید.