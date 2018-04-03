وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. تعرَّف على التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والمصنفة بالمرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة ضمن مسابقة وظيفية عامة للمواطنين (للرجال) والوظائف الصحية (للرجال وللنساء) اعتبارا من الأحد الماضي الموافق ١٤٣٩/٧/١٥هـ وحتى ١٤٣٩/٧/٢٦هـ.

وأكدت الجامعة أنها قررت استقبال طلبات الوظيفية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، و ذلك حرصاً من إدارة الجامعة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة تشمل تخصصات كثيرة ومتنوعة، وأن هناك 7 شروط أساسية يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون مُكملاً 17 عاماً من العمر عند التقديم. أن يكون لائقاً صحياً للخدمة، (سيتم إجراء الكشف الطبي لمن يجتاز المقابلة الشخصية). أن يكون حسن السيرة والأخلاق. أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة. غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل. غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

الوظائف المتاحةمن هنا