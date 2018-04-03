بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

تواصل – الرياض:

تصدر هشتاق #رجعو_لنا_قناه_بدايه، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة صباح اليوم، وناشد مغردون بعودة القناة للبث، وأكدوا على أهمية أي وسيلة إعلامية سعودية.

وكانت قناة بداية، أعلنت حل إدارة القناة وفصل المتسببين في بث مشهد إعلان وفاة والد أحد المتسابقين على الهواء مباشرة.

وقالت القناة في بيان لها : “إلحاقًا للبيان الذي تم بثه حول حادثة إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة، الذي أكدت إدارة قناة بداية أنه تصرف فردي، ولا يمثل القناة والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وأهمها خدمة المجتمع، وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الحسنة، واحترام إنسانية المتسابقين والمشاهدين، والمحافظة على النسيج الاجتماعي.. قررت قناة بداية بعد التحقيق في الموضوع بتفاصيله كافة، وتحديد المسؤوليات المناطة بالعاملين في القناة: فصل المتسببين، وحل إدارة القناة، وتعيين كل من فواز الحارثي مديرًا للقناة، وفيصل الهويمل مديرًا لإدارة المحتوى”.

وكان مقطع فيديو يظهر المذيع محسن بن تركي متحدثاً مع المتسابق إبراھیم عواد في برنامج “حياتك”، يخبره فيه بوفاة والده، قد أشعل مواقع التوصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة للقناة.

من جهتها أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، عن إيقاف بث قناة بداية الفضائية، وقالت الهيئة إن إيقاف البث جاء نظرا لما تم رصده من مخالفات على قناة بداية وانتهاء الترخيص الممنوح لها حيث تم إيقاف بث القناة حتى إشعار آخر للقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المغرد الشاعر سلطان السهلي، “قناتنا الأم، قناة الشعب، قناة الجميع، نتمنى رجوع البث في أقرب وقت ممكن وأن يكون الموضوع بأكمله عطل فني لا اكثر ولا أقل.. محبتها في قلوب الجميع راسخة، و في عيون جمهورها وأبناءها هي الاولى دائما وأبدا ..يكفي أن والدتي عاشت أجمل لحظاتها على شاشتها”.

وتساءل باسم الحربي، “لكل شخص يطالب بإغلاق قناة بداية، هل أنت متابع لمحتواها، هل أنت مطلع للحد الذي تطالب بإغلاقها ، جاوب نفسك”.

وقال صاحب معرف “باقة انسان”، “بإذن الله سوف تعود وينتصر الحق على كل من أخطأ، وتوقعاتي بأن هناك إصلاحات في القناة.. والله اعلم.. يا من تقول قناة تافهة فما هو الصالح برأيك… الجواب في وسط الكلام”.

ولكن هناك من كانت له ملاحظات على القناة وطالب بتصحيح المسار وإعادة تقييم الأوضاع وإصلاح أي خطأ وقعت فيه.