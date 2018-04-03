مقتل 100 من ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي.. و«الشرعية» تتقدم

تواصل قوات الشرعية في صعدة تقدمها من أربعة محاور، الأول في منطقة البقع، وتتقدم فيه القوات نحو مركز مديرية كتاف، إضافة إلى المحور الثاني في مندبة، وهدف القوات هناك الوصول إلى مركز مديرية باقم، فيما يتركز المحور الثالث في مديرية رازح حيث باتت قوات الشرعية على مشارفها.

أما المحور الرابع فهو حيث بدأت قوات الشرعية قبل أيام عملية عسكرية نحو مديرية الظاهر. وأكدت مصادر يمنية مقتل أكثر من مئة من ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير ستة عشر آلية ومركبة عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقة في الساحل الغربي في ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولا تقف هزائم الحوثيين عند صعدة، ففي جبهة الساحل الغربي تسببت الضربات الجوية للتحالف ضد التعزيزات التي ترسلها الميليشيات في إنهاك قدراتهم العسكرية وإفقادهم القدرة على إدارة الجبهة.

ومن الساحل الغربي إلى جبهة الشريجة الراهدة يتلقى أتباع طهران ضربات موجعة، فيما تتقدم المقاومة اليمنية مسنودة بغطاء جوي يوميا من الشريجة نحو الراهدة ثاني أكبر مدينة في محافظة تعز وسط انهيار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.