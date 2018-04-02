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الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار في أحياء بالمدينة

الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار في أحياء بالمدينة
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تواصل – المدينة المنورة

أكدت الشركة «السعودية للكهرباء» التزامها بإيصال الخدمة الكهربائية لمشتركيها مدعومة بأعلى معايير الأمن والسلامة، مؤكدة حرصها على مواصلة كافة الجهود التي من شأنها دعم موثوقية الخدمة في كافة مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة في ردها على استفسار حول انقطاع الخدمة عن بعض المشتركين في المدينة المنورة، مؤكدة أن انقطاعا طارئا وقع بحي شوران بسبب تعدي أحد المقاولين على كيبل كهربائي «جهد متوسط»، وهو ما أدى إلى تعطل الخدمة، إذ سارعت الفرق الفنية في حينها إلى موقع العطل، وتم إعادة الخدمة للمشتركين وإصلاح الكيبل.

وأفادت «السعودية للكهرباء» أن عطلا فنيا طارئا خارجا عن إرادة الشركة تسبب في انقطاع الخدمة عن عدد قليل من المشتركين بحي الدفاع لمنطقة العزيزية لعدة دقائق، وتم استنفار الفرق النفية على الفور وإصلاح العطل وإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين، وققا لـ «عكاظ» .

ونوهت إلى أنه يتم في مثل تلك الحالات إرسال رسائل نصية لجميع المشتركين المسجلين في نظام الشركة فور حدوث انقطاع طارئ لمتابعة جهود إعادة الخدمة، فيما يتم إرسال رسائل اعتذار بعد الانتهاء من الإعادة، كما يتم إرسال رسائل تنبيه للمشتركين قبل حدوث فصل مجدول بوقت ومدة الفصل، كي يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة.

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