«تعليم مكة»: إجراءات مشددة لمحاربة الجرب في المدارس

تواصل – مكة المكرمة:

قال مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي إن هناك إجراءات احترازية مشددة، بخصوص حالات الاشتباه بـ»الجرب» وذلك بالتنسيق بين إدارة التعليم بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الهدف من تعليق الدراسة كان بهدف التأكد من التعقيم والتطهير ونظافة وسلامة الفصول والمرافق التعليمية والمختبرات والملاعب وإذا اقتضت الحاجة لتمديد التعليق سيتم ذلك بصفة مؤقتة حتى يتم التحقق من سلامة المباني المدرسية ومرتاديها ومستخدميها؛ حفاظًا على سلامة وصحة منسوبيها.

وأوضح أن حالات الاشتباه التي ظهرت في عدد من مدارس مكة المكرمة ربما يكون منشأها الأسرة، وعليها ضرورة العناية بالنظافة، من خلال التأكيد على النظافة الشخصية والابتعاد عن مواقع ومواطن انتشار مثل هذه الأمراض أو الاحتكاك بالمصابين، وفقا لـ«المدينة»