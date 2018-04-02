الرياض.. تكريم طالب أنقذ زميله من الموت بعد ابتلاع غطاء زجاجة (صور)

تواصل- الرياض:

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الطالب محمد العتيك، في طابور مدرسته نظير عمله البطولي وإنقاذ زميل له من الموت المحقق بعد أن ابتلع غطاء زجاجة.

يأتي التكريم بناء على توجيه وزير التعليم ومدير عام تعليم الرياض. كما تقرر تكريم المرشد الطلابي يحي الخالدي لدوره في إنقاذ الطالب.

وساھم “العتيك” في إنقاذ زمیله من الاختناق، بعدما ابتلع غطاء زجاجة میاه بلاستیكیة، في إحدى مدارس الرياض.

وأظھر مقطع فیديو متداول طالباً يسیر بأحد ممرات المدرسة ويطلب مساعدة المعلمین في استخراج غطاء قارورة میاه ابتلعھا، وسارع معلم لإنقاذه قبل أن يتدخل طالب آخر قام بالضغط على بطنه من الخلف وإنقاذه.

لمشاهدة التفاصيل والفيديو اضغطهنا.