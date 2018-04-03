40.7 % من نساء المملكة غير متزوجات وأرامل ومطلقات

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تواصل- متابعات:

زاد عدد سكان السعودية 810298 نسمة في عام 2017 مقارنة بعام 2016 ،بنسبة نمو سنوي بلغت 2.5%، في مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء للخصائص السـكانية 2017 (1438هـ)، وأعلنت خلاله أن إجمالي عدد السكان بلغ 32552336 نسمة، فيما كان في عام 2016 يصل إلى 31742038 نسمة.

وبين المسح أن عدد السعوديين منهم يبلغ 20408362 ،أي بنسبة 62.6 %من إجمالي عدد السكان، بزيادة مقدارها 343392 نسمة عن مسح عام 2016 ،الذي كان عدد السعوديين فيه يبلغ 20064970 نسمة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة تيسير المفرج، أن نسبة الذكور في إجمالي عدد السكان تبلغ  57.4% والإناث 42.5%، وهي لا تختلف كثيرا عن النسبة السابقة في مسح 2016( 57.44% ذكور، و42.56 % إناث).

أما بالنسبة للسعوديين فتبلغ نسبة الذكور العام الماضي 50.94% والإناث 49.06%، وهي نسبة لا تختلف كثيرا أيضا عن مسح عام 2016 ،إذ بلغت نسبة الذكور 50.96% ونسبة الإناث 49.4%.

تمركز السكان
وتستحوذ منطقة مكة المكرمة على المركز الأول بين جميع المناطق من حيث النسبة المئوية لإجمالي السكان بنسبة 26.29%، تليها الرياض بنسبة 25.24%، والأقل في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 1.12%.

وبالنسبة لتمركز السكان السعوديين فإن منطقة الرياض تحتل المركز الأول بنسبة 22.83%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.13% والأقل في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 1.42%.

وبالنسبة لتمركز غير السعوديين تأتي منطقة مكة المكرمة في المركز الأول بنسبة33.28%، تليها منطقة الرياض بنسبة 29.3%، والأقل في الحدود الشمالية بنسبة 0.63% .

التركيب العمري
وبالنسبة للتركيب العمري لإجمالي سكان السعودية، فإن الغالبية من فئة عمر سن العمل «من 15 – 64 عاما» بنسبة 72.1%، يليها من هم أقل من 15 عاما بنسبة 24.7%، وأخيرا من هم أكثر من 65 عاما بنسبة 3.2%.

ويقترب التركيب العمري للسعوديين من هذه النسب، إذ تصل نسبة من أعمارهم «من 15 – 64 عاما» إلى 65.5%، فيما تصل نسبة من هم أقل من 15 عاما إلى 30.3%، ونسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما تصل إلى4.2%.

الحالة الزواجية
أظهر المسح أن نسبة الإناث السعوديات (15 عاما فأكثر) اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغت 32.1% فيما المتزوجات 59.3%، والأرامل 6.1 %، والمطلقات 2.4% ، أي أن نسبة غير المتزوجات والأرامل والمطلقات تصل إلى 40.7%.

وبالنسبة للذكور فإن 41.5% لم يسبق لهم الزواج، و56.9 % نسبة المتزوجين، و0.4% نسبة المترملين، و1.2% نسبة المطلقين.

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