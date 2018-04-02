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تغريم مخالفي نظام المبيدات الزراعية بأكثر من 1.2 مليون ريال

تغريم مخالفي نظام المبيدات الزراعية بأكثر من 1.2 مليون ريال
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تواصل – الرياض:

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات على عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية بقيمة تجاوزت 1.2 مليون ريال، لمخالفة نظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي وللائحة التنفيذية، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وقال وكيل الوزارة للزراعة أحمد العيادة، إن المخالفات المضبوطة كانت في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف.

وأوضح العبادة أن فرق الرقابة الميدانية للوزارة طبقت نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية، والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية، وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية “كودكس”، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات مخالفة لإجراءات تداول المبيدات المقيدة، ومبيدات محظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية.

وتابع أن الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة، عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية، وفقا لـ”الوطن”.

ودعا وكيل الوزارة للزراعة جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام.

أوضح العيادة، أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

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