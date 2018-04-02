264 حالة اشتباه بـ«الجرب» بين طلاب المدارس بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمكة، أن حالات الاشتباه بالجرب في المدارس وصلت إلى 264 حالة، تمت السيطرة عليها، واتخاذ الإجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة إلى المدارس ومنازل المصابين.

وأعلن المتحدث باسم صحة مكة حمد بن فيحان العتيبي، تخصيص 12 فريقا صحيا ميدانيا؛ لزيارة المدارس، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية، وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض، إذ تم منح الحالات المشتبهه في المدارس إجازة مرضية لحين شفائهم، مع منحهم العلاج اللازم، وعمل تثقيف صحي للطلاب والطالبات، لتوعيتهم بأسباب المرض، وطرق الوقاية منه.

وأشار العتيبي إلى أنه تمت زيارة 8 مواقع سكنية في الأحياء التي توجد بها المدارس، وتشخيص 264 حالة جرب، موزعة بين المدارس ومواقع سكن الحالات المبلغة، وفقا لـ”عكاظ”.

وكد متحدث صحة مكة أن حالات الاشتباه لم تتجاوز مدارس الجاليات الموجودة في الأحياء السكنية الـ3 التي تم حصرها والتعامل معها، ومعالجة الحالات المؤكدة بالأدوية المخصصة.