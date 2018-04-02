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إصابة 12 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

إصابة 12 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة
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تواصل – واس:

أُصِيبَ 12 مُوَاطِناً فلسطينياً بالرصاص الحي، الْيَوْم خلال مواجهات انْدَلَعَت مع قوات الاحتلال الإِسْرَائِيلي قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذَكَرَت مصادر طبية فِي غزة، أن 8 شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي فِي أقدامهم، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزون فِي أبراج المراقبة العَسْكَرِيَّة على الشريط الحدودي شرق حي الزيتون جنوب شرق مَدِينَة غزة، فيما أُصِيبَ شاب بالرصاص الحي وثان بقنبلة غاز معدنية بشكل مباشر فِي جسده، خلال مواجهات انْدَلَعَت مع قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع، بينما أُصِيبَ شاب برصاصة فِي قدمه خلال مواجهات انْدَلَعَت فِي محيط موقع “المدرسة” العسكري الإسرائيلي على الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط القطاع.
كما انْدَلَعَت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي مِمَّا أَدَّى إِلَى إِصَابَة اثْنَيْنِ من الشبان نقلاً إِلَى المُسْتَشْفَى الإندونيسي فِي بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

 

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