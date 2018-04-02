وزير التعليم يوجه بالتحقيق في ظهور «الجرب» بين طلاب المدارس بمكة

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب ظهور مرض الجرب بين طلاب مدارس مكة في مكة المكرمة.

وكانت إدارة التعليم في مكة قد علقت الدراسة يومي الأحد والاثنين في المدارس المشتبه بإصابة عدد من طلابها بمرض الجرب في إجراء احترازي وقائي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بياناً صادراً عن الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرمة يوضح إصابة 14 مدرسة ابتدائية للبنات، وكذلك إصابة مدرستين للبنين.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تابعت الأخبار المتداولة عن ظهور حالات اشتباه لمرض الجرب الجلدي منذ ظهورها قبل عدة أيام لاسيما التي حدثت في مدرستين ابتدائيتين مسائيتين إحداهما بنين والأخرى بنات، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.