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المدينة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مخالفين إثيوبيين

المدينة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مخالفين إثيوبيين
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تواصل – المدينة المنورة:

نشبت مضاربة دامية للمرة الثانية بين عدد كبير من الإثيوبيين في مزارع قرية “بيضان” غرب مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، استخدمت فيها أنواع عديدة من الأسلحة البيضاء.

وأصيب في المضاربة العديد من الأشخاص وتراوحت الإصابات بين المتوسطة والخطيرة، ونقل أحد المصابين إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح المتحدث الأمني لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أن أطراف القضية 6 أشخاص خالفوا نظام الإقامة والعمل حدثت بينهم مضاربة بسبب خلاف في العمل، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

 

 

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