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مكة.. تطوير الإنارة بالطرق المؤدية للحرم بمصابيح «LED»

مكة.. تطوير الإنارة بالطرق المؤدية للحرم بمصابيح «LED»
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تواصل – مكة المكرمة:

أنجزت الإدارة العامة للطرق بأمانة العاصمة المقدسة، عدداً من مشاريع استبدال وإحلال وتركيب الفوانيس الحديثة، وشرعت في استبدال الفوانيس القديمة لأعمدة الإنارة للطرق المؤدية إلى المسجد الحرام بفوانيس جديدة تعمل بتقنية LED.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط، أنه جرى استخدام مصابيح LED، التي تتميز بجودتها العالية وتوفير الاستهلاك الكهربائي بنسبة 40 % وطول عمر التشغيل الذي يصل إلى 50 ألف ساعة، وانخفاض أعمال الصيانة الدورية، تمهيداً لإحلال هذه التقنية في جميع شوارع ومخططات مكة المكرمة.

وجرى استبدال 1322 فانوساً في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، شملت منطقة الغزة 100 فانوس، وطريق خالد بن الوليد 160 فانوساً، وأجياد السد 144 فانوساً، وطريق أم القرى 294 فانوساً، ومنطقة المسخوطة 72 فانوساً، وشارع إبراهيم الخليل 368 فانوساً، وأجياد المصافي 184 فانوساً.

من جهة أخرى، واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملة إزالة مسببات التلوث البصري بمدينة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، وأسفرت عن إزالة 200 لوحة إعلانية عشوائية، و150 صبة خرسانية كانت منتشرة في عدد من الشوارع في نطاق بلدية العمرة الفرعية، ورفع 45 متراً مكعباً من مخلفات البناء والأنقاض من الأراضي والساحات.

 

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