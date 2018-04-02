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الجيش اليمني يصدُّ محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في «الحديدة»

الجيش اليمني يصدُّ محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في «الحديدة»
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تواصل – واس:

تَمَكَّنَت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة بِدَعْم وإسناد من قوات التَحَالُف العَرَبِيّ لِدَعْمِ الشَّرْعِيَّة الْيَوْم الاثْنَيْنِ، بصد محاولات تسلل فاشلة لمِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلَابية المَدْعُومة من إيران فِي مديرية حيس ومِنْطَقَة القطابا بمحافظة الحديدة اليمنية.

وقال مصدر عسكري فِي جبهة الساحل الغربي فِي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن قوات الجيش الوطني اليمني صدّت محاولة تسلل حوثية من عِدَّة محاور وكبدت المِيلِيشْيَا خسائر فادحة فِي الأرواح والعتاد”، مُشِيراً إِلَى مَقْتَل أكثر من 30 من العناصر الانْقِلَابية.

وأَضَافَ المصدر ” أن التصدي لمحاولة التسلل تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التَحَالُف العَرَبِيّ واسْتَهْدَفت تعزيزات عَسْكَرِيَّة ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لمِيلِيشْيَا الحوثي الإيرانية فِي مَنَاطِق موزع والجراحي والتحيتا”، مُؤكِّداً مصرع عدد كبير من المِيلِيشْيَا الحوثية الإيرانية وتدمير عشرات الآليات العَسْكَرِيَّة جَرَّاء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي شنته قوات الجيش اليمني على مواقع المِيلِيشْيَا.

 

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