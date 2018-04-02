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قرد يخطف رضيعاً والشرطة تلاحقه

قرد يخطف رضيعاً والشرطة تلاحقه
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تواصل- وكالات:

تبحث السلطات الهندية، عن قرد يزعم أنه اختطف رضيعاً، تم العثور على جثته لاحقاً داخل بئر.

وأكدت والدة الرضيع أنها رأت القرد وهو يخطف رضيعها لكنها لم تتمكن من إنقاذه، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية.

ووجد أحد أقارب العائلة جثة الرضيع في بئر خلف المنزل بعد يوم من اختطافه، كما قال ضباط شرطة إن هذه الواقعة “نادرة للغاية”.

وقال ضابط في الشرطة المحلية لـ”بي بي سي” “نأمل أن نمسك بالقرد خلال أسبوع”، مضيفاً “القرود تهاجم البشر وتدخل المنازل بحثاً عن الطعام، إلا أن هذه الحالة الأولى التي يخطف فيها قرد طفلاً”.

وأكدت الطبيبة التي فحصت جثة الرضيع، أنه لا توجد أية آثار لإصابات خطيرة في الجثة، موضحة أن سبب الوفاة هي حالة اختناق نتيجة الغرق.

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