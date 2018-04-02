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«إمارة عسير» تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة «معنفة أبها»

«إمارة عسير» تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة «معنفة أبها»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت إمارة مِنْطَقَة عسير أن التنسيق مع شرطة المِنْطَقَة وفرع وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة للتحقيق فِي قضية «معنفة أبها» توصل إِلَى معلومات أولية تفيد بعدم تعرض الزوجة إِلَى أَي عنف من قبل زوجها وَفْقاً لإِجْرَاءَات الكشف الطِبِّيّ التي تمت، وعدم وجود أَي شكوى رسمية ضد الزوج حول تعرضها للعنف أو الضرب.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المِنْطَقَة سعد بن عبدالله آل ثابت: إنه تم التعامل مع البلاغ الذي اسْتَقْبَلَته الجهات المختصة فِي المِنْطَقَة مساء أمس الأول بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانياً على الموقع، اسْتِجَابَة لتَوْجِيهَات أمير مِنْطَقَة عسير المبلغة للجهات المختصة فِي هذا الشأن.

وأَضَافَ آل ثابت فِي بيان رسمي، أن الجهات الأمنية تواصل تقصيها حول صحة المقطع المتداول من عدمه، خَاصَّة أنه لم يثبت تسجيل أَي حَالَة عنف بشكل رسمي أو وجود بلاغ بشكل رسمي أو وجود شبهات لتعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها.

ولفت آل ثابت إِلَى أن القضية تحظى بمتابعة شخصية من أمير مِنْطَقَة عسير للوصول إِلَى الحقيقة الكاملة وكشف كل تفاصيلها، والتعامل سيكون بشفافية مع الرأي العام.

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