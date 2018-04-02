«البيئة» تلغي تأجير 38 مشروع «دواجن» لعدم استكمال الإجراءات

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ألغت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، ترشيح 38 مستثمراً سبق أن تقدموا بطلب تأجيرهم أراض لمشاريع دواجن بمِنْطَقَة الحدود الشمالية، ولم يستكملوا إِجْرَاءَات توقيع العقود خلال الفترة المحدودة.

وأَوْضَحَ وكيل الوَزَارَة للأرَاضِي والمساحة المهندس صالح اللحيدان أن هذا الإِجْرَاء يَأْتِي ضمن مُتَابَعَة الوَزَارَة لتنفيذ المشاريع على الأرَاضِي التي تم تأجيرها فِي كَافَّة مَنَاطِق المَمْلَكَة.

وبين اللحيدان أن الوَزَارَة ستقوم بإعادة طرحها ضمن فرص اسْتِثْمَارية واعدة فِي مِنْطَقَة الحدود الشمالية للجادين فِي الاسْتِثْمَار فِي صناعة الدواجن وَفْقَ المعايير والضوابط المعتمدة لدى الوَزَارَة.