«البيئة» تلغي تأجير 38 مشروع «دواجن» لعدم استكمال الإجراءات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

«البيئة» تلغي تأجير 38 مشروع «دواجن» لعدم استكمال الإجراءات

«البيئة» تلغي تأجير 38 مشروع «دواجن» لعدم استكمال الإجراءات
0

تواصل – فريق التحرير:

ألغت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، ترشيح 38 مستثمراً سبق أن تقدموا بطلب تأجيرهم أراض لمشاريع دواجن بمِنْطَقَة الحدود الشمالية، ولم يستكملوا إِجْرَاءَات توقيع العقود خلال الفترة المحدودة.

وأَوْضَحَ وكيل الوَزَارَة للأرَاضِي والمساحة المهندس صالح اللحيدان أن هذا الإِجْرَاء يَأْتِي ضمن مُتَابَعَة الوَزَارَة لتنفيذ المشاريع على الأرَاضِي التي تم تأجيرها فِي كَافَّة مَنَاطِق المَمْلَكَة.

وبين اللحيدان أن الوَزَارَة ستقوم بإعادة طرحها ضمن فرص اسْتِثْمَارية واعدة فِي مِنْطَقَة الحدود الشمالية للجادين فِي الاسْتِثْمَار فِي صناعة الدواجن وَفْقَ المعايير والضوابط المعتمدة لدى الوَزَارَة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في منطقة واحدة

3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في منطقة واحدة

«البيئة» توضح حقيقة ظهور «أسراب الجراد»

«البيئة» توضح حقيقة ظهور «أسراب الجراد»

تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الرياض والخرج

تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الرياض والخرج

إجراءات جديدة لمعالجة الازدحام المروري بالطرق المؤدية للمسجد النبوي

إجراءات جديدة لمعالجة الازدحام المروري بالطرق المؤدية للمسجد النبوي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»
تقارير وحوارات

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»

المزيد
الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>