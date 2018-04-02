موقع يخبرك باحتمال تعرضك للاختراق

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أصبحت اختراقات البيانات الشخصية على الإنترنت شائعة للغاية هذه الأيام، وأثّر آخرها على 150 مليون مستخدم لتطبيق MyFitnessPal.

ويمكنك التحقق الآن مما إذا كنت قد تعرضت للاختراق، أو ما يعرف باسم “pwned”، وتعزيز أمن حساباتك من خلال اتباع خطوات بسيطة.

وللقيام بذلك، يمكن استخدام الموقع الأكثر شعبية لهذا الغرض “Have I Been Pwned”، وذلك من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، لمعرفة ما إذا تم اختراق الحسابات الأخرى المرتبطة به.

ويقوم الموقع بفحص عنوان البريد الإلكتروني، للتحقق من احتمال اختراق البيانات الشخصية. وإذا تم تضمين تفاصيل حسابات أخرى في أحد هذه الخروقات، سيخبرك الموقع برسالة “oh no – pwned” (لقد تعرضت للاختراق)، تظهر على الشاشة.

كما سيوفر لك معلومات واضحة عن الاختراق ونوع البيانات المستهدفة، مثل عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، وكذلك الخدمة التي تم ربطها بها.

وفي حال كانت الأخبار سيئة، فيجب تغيير كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني على الفور، كما يجب فعل الشيء نفسه بالنسبة للخدمة التي تم اختراقها.