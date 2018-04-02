الإنسان الآلي يقدم الرعاية للمسنين في اليابان

تواصل- وكالات:

تستعين دار رعاية شين-تومي في العاصمة اليابانية طوكيو، بنحو 20 نوعاً مختلفاً من الروبوتات للعناية بالمقيمين فيها من المسنين، وتأمل الحكومة أن تكون تلك الدار نموذجاً للمستقبل.

وقالت كاز وكو يامادا، البالغة من العمر 84 عاماً، بعد جلسة تمرينات رياضية مع بيبر من شركة سوفت بانك روبوتيكس، وهو نوع قادر على إقامة حوار، “هذه الروبوتات رائعة.. المزيد من الناس يعيشون وحدهم هذه الأيام ويمكن للإنسان الآلي أن يكون رفيقاً لهم ويجعل الحياة أكثر مرحاً”.

وتمول الحكومة اليابانية تطوير استخدام الروبوتات في رعاية المسنين لملء فجوة متوقعة تبلغ 380 ألفاً في العمالة المتخصصة في هذا المجال بحلول عام 2025.