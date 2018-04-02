الجيش اليمني يحرر جبل «جالس» الاستراتيجي شمالي لحج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

الجيش اليمني يحرر جبل «جالس» الاستراتيجي شمالي لحج

الجيش اليمني يحرر جبل «جالس» الاستراتيجي شمالي لحج
0

تواصل – واس:

أَحْرَزَ الجيش الوطني اليمني، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، تقدماً جديداً بمديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن، وتحرير مواقع استراتيجية جديدة بعد معارك عنيفة مع المِيلِيشْيَا الحوثية الانْقِلَابية.

وقال مصدر عسكري فِي تصريح للمركز الإعلامي التابع لوَزَارَة الدفاع اليمنية “إن قوات الجيش الوطني تَمَكَّنَت من تحرير “جبل جالس” الاستراتيجي فِي مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة ونجد قفل.

وأَضَافَ “تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مَدِينَة الراهدة جنوبي محافظة تعز، وأن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من المِيلِيشْيَا الانْقِلَابية”.

وَأَشَارَ إِلَى أن الجيش اليمني يقف على مشارف مَدِينَة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة فِي صفوف المِيلِيشْيَا الانْقِلَابية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية ‏شمالي لحج وجنوب تعز

الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية ‏شمالي لحج وجنوب تعز

الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثية في صعده

الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثية في صعده

مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيات الانقلابية في البيضاء

مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيات الانقلابية في البيضاء

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي «لحج» ويواصل التقدم باتجاه «تعز»

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي «لحج» ويواصل التقدم باتجاه «تعز»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»
تقارير وحوارات

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»

المزيد
الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>