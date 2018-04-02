الجيش اليمني يحرر جبل «جالس» الاستراتيجي شمالي لحج

تواصل – واس:

أَحْرَزَ الجيش الوطني اليمني، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، تقدماً جديداً بمديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن، وتحرير مواقع استراتيجية جديدة بعد معارك عنيفة مع المِيلِيشْيَا الحوثية الانْقِلَابية.

وقال مصدر عسكري فِي تصريح للمركز الإعلامي التابع لوَزَارَة الدفاع اليمنية “إن قوات الجيش الوطني تَمَكَّنَت من تحرير “جبل جالس” الاستراتيجي فِي مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة ونجد قفل.

وأَضَافَ “تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مَدِينَة الراهدة جنوبي محافظة تعز، وأن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من المِيلِيشْيَا الانْقِلَابية”.

وَأَشَارَ إِلَى أن الجيش اليمني يقف على مشارف مَدِينَة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة فِي صفوف المِيلِيشْيَا الانْقِلَابية.