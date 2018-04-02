تعرَّف على مقاتلات «النسر الجارح» المنضمة حديثاً للقوات الجوية (فيديو)

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سلَّط تقرير مصور لقناة “الحدث” الضوء على مقاتلات “F-15SA” والمعروفة باسم “النسر الجارح”؛ إذ انضمت لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية مطلع العام الجاري.

وبرزت مقاتلات “النسر الجارح”، بعدما نفَّذت الأيام الماضية غارات على أهداف دقيقة تابعة لميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات، استطاعت خلالها تدمير منصات صواريخ، ومخازن أسلحة ومركبات عسكرية تابعة للحوثيين.

وتتميز المقاتلات بقدرتها العالية على تدمير الأهداف الأرضية بدقة، والمناورة الجوية للدفاع عن نفسها من طائرات العدو، فضلاً عن أنها مزودة بأحدث التقنيات.