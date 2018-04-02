اجتماع مشترك بين «المخدرات» و«التعليم» لتفعيل «نبراس» في الميدان التربوي

تواصل – الرياض:

عقدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مع الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التعليم، الاجتماع التحضيري الأول بمقر وزارة التعليم لمناقشة الخطة التشغيلية الخاصة بتفعيل المشروع الوطني «نبراس» في الميدان التربوي.

من جهته، أكد المدير العام للعلاقات والإعلام المتحدث باسم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي أن هذا الاجتماع بداية لمجموعة من الاجتماعات المتتالية التي تدل على التعاون المشترك الذي يستهدف مديرات بيئات التعليم، والمرشدات الطلابيات، والمعلمات والطالبات؛ لتعزيز الاتجاهات الرافضة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وإكساب المستهدفات المهارات الحياتية التي تمكنهن من القيام بأدوارهن المجتمعية وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء شخصية متوازنة لديها القدرة على تحقيق ذاتها واتخاذ قرارات صائبة والمشاركة بفاعلة وإيجابية مع الآخرين.

وقد مثل وزارة التعليم مدير عام التوجيه والإرشاد موضي المقطيب، وعدد من منسوبات الوزارة، ومثل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مدير عام الإدارة العامة للبرامج النسائية هناء بنت عبدالله الفريح، وعدد من منسوبات اللجنة الوطنية.