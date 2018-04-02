احذر.. شيء قاتل تحمله في «جيبك» دون أن تشعر

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نصح أخصائيون بريطانيون، بنسيان المناديل الورقية واستخدام المناديل القماشية التقليدية، معتبرين أنها تمثل خطورة بالغة على صحة الإنسان.

وقال علماء من جامعة كارديف البريطانية: إن “استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأنف يعد الأكثر ملاءمة للوهلة الأولى، إلا أن المواد الخام التي تستخدم في صناعة المناديل الورقية يتم معالجتها بمواد كيميائية كالكلور والجير الصناعي ومواد أخرى تكون شديدة السمية على جسم الإنسان”.

وحذَّر العلماء من ضرر المناديل الورقية على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة؛ لأنها تسبب لهم ردود فعل تحسسية شديدة خاصة إذا كانت تحتوي على أصباغ ونكهات صناعية.

وتؤدي المواد الورقية الصناعية إلى التهاب الغشاء المخاطي لأجزاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان، ويمكن أن تتسبب بعدوى الأمراض المنتقلة عبر الهواء.

لذلك ينصح الأطباء باستخدام المناديل القماشية التقليدية؛ لأنها مصنوعة من أنسجة طبيعية لينة، تتعقم بسرعة لدى غسلها بعد الاستخدام اليومي ولا تثير أمراض الحساسية المعروفة.